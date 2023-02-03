Директор ЦРУ предсказал судьбу Украины

Центральное разведывательное управление США считает, что следующие шесть месяцев будут «критическими» для Украины в борьбе против России, сообщает Daily Mail ос ссылкой на директора ЦРУ Уильяма Бернса.
Выступая на внешнеполитическом мероприятии в Джорджтаунском университете в Вашингтоне, он также сказал, что Москва надеется на «политическую усталость» западных стран. Бернс отметил, что российские власти настроены на переговоры.
Также глава ведомства сообщил, что его беспокоят перспективы усиления насилия между израильтянами и палестинцами.
Ранее бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус сообщил, что если украинские Вооруженные силы будут одолевать российскую армию, то Киев может начать наступление, чтобы разорвать связь России с Крымом.
Как считает глава немецкого правительства Олаф Шольц, конфликт между двумя странами закончится не скоро и власти России не должны рассчитывать на ослабление поддержки Киева.
На Украине заявили, что готовы дать гарантии Западу, что не будут наносить удары по российской территории России в случае поставки Киеву дальнобойных ракет.
«У нас достаточно целей на временно оккупированной территории Украины, и мы готовы координировать цели с нашими партнерами», — сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников.