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Выступая на внешнеполитическом мероприятии в Джорджтаунском университете в Вашингтоне, он также сказал, что Москва надеется на «политическую усталость» западных стран. Бернс отметил, что российские власти настроены на переговоры.

Также глава ведомства сообщил, что его беспокоят перспективы усиления насилия между израильтянами и палестинцами.

Ранее бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус сообщил, что если украинские Вооруженные силы будут одолевать российскую армию, то Киев может начать наступление, чтобы разорвать связь России с Крымом.

Как считает глава немецкого правительства Олаф Шольц, конфликт между двумя странами закончится не скоро и власти России не должны рассчитывать на ослабление поддержки Киева.

На Украине заявили, что готовы дать гарантии Западу, что не будут наносить удары по российской территории России в случае поставки Киеву дальнобойных ракет.