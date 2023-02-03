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13 минут назад

Трамп дал Европе важный совет по вопросу Украины

Елена Прошина

Американским властям необходимо вести переговоры о мире между Москвой и Киевом, при этом Европе нужно увеличить оказываемую поддержку Украине, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление бывавшего президента США Дональда Трампа.

Трамп дал Европе важный совет по вопросу Украины
Фото: ТАССТАСС

По словам политика, Вашингтону нет смысла «посылать слишком много (военной помощи)». При этом, как считает Трамп, Европа предпринимает мало шагов для оказания помощи Киеву.

«Европа должна делать гораздо больше, потому что Европа делает, вероятно, лишь малую часть того, что делаем мы», — заявил бывший глава Белого дома.

Он выразил уверенность в том, что конфликт вокруг бывшей советской республики сказывается на европейских странах сильнее, чем на Соединенных Штатах. Политик подчеркнул, что хотел бы, чтобы Москва и Киев «сражались в последний раз».

Ранее Трамп заявил, что действующему главе государства Джо Байдену достаточно дать президенту Украины Владимиру Зеленскому соответствующие указания, чтобы российско-украинский конфликт был закончен. На это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что от правды бывший президент не так далек.

Как отметил пресс-секретарь российского президента, на разрешение конфликта между Москвой и Киевом нужно не один и не два дня, а гораздо больше. При этом он согласился с Трампом в том, что ключ от киевского режима находится у президента США.

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