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17 минут назад

В Швейцарии рассказали о шизофрении Бербок

Lenta.ruиещё 2

Руководство Германии погрязло в политической шизофрении, заявил главный редактор швейцарского еженедельника Die Weltwoche Роджер Кеппель.

В Швейцарии рассказали о шизофрении Бербок
Фото: ТАССТАСС

Журналист привел в пример слова министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, которые противоречат друг другу. С одной стороны глава МИД рассказала, что Германия якобы ведет войну против России, с другой — она считает, что Берлин не является участником конфликта.

«Это какая-то форма политической шизофрении, душевное раздвоение», — предположил журналист.

По его словам, немецкая политика переживает «глубокий кризис репрезентативности».

В конце января Бербок призвала страны ЕС бороться против России, поставляя Украине больше вооружений. Комментируя ее слова, МИД ФРГ подчеркнул, что поддержка Киева не делает Германию стороной конфликта. В МИД России на слова немецкого министра отреагировали критически, обвинив НАТО в участии в конфликте.

В мире,МИД России,НАТО,ЕС,
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