Турция объяснила свою позицию по вступлению Швеции в НАТО

Швеция пока не выполнила обязательства по экстрадиции в Турцию террористов, в этой связи Анкара не может одобрить заявку на членство в НАТО. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, пишет РИА Новости.

Как уточнил политик, экстрадиция террористов в Турцию является естественным следствием меморандума о взаимопонимании, который подписали Анкара, Стокгольм и Хельсинки. Министр добавил, что турецкая сторона ждет выполнения условий этого договора.

«Пока террористы поддерживаются, обязательства не выполняются, а экспортные ограничения (в вооружении) продолжаются», — объяснил позицию глава Минобороны.

По мнению Акара, до сих пор «предпринято недостаточно конкретных шагов», особенно Швецией.

На фоне спецоперации России на Украине Швеция и Финляндия 18 мая передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Анкара блокировала начало рассмотрения этих заявок, однако в июне 2022 года Турция, Швеция и Финляндия подписали трехсторонний меморандум, содержащий условия, которые скандинавские страны должны выполнить для вхождения в состав НАТО.