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21 минуту назад

Делегации Турции, РФ и Сирии в ближайшие дни проведут переговоры

ТАССиещё 2

Военные делегации Турции, России и Сирии в ближайшее время проведут переговоры на техническом уровне. Об этом сообщил в четверг глава турецкого военного ведомства Хулуси Акар.

Делегации Турции, РФ и Сирии в ближайшие дни проведут переговоры
Фото: ТАССТАСС

"В ближайшие дни наши делегации проведут переговоры на техническом уровне. Мы прилагаем усилия для достижения результата", - приводит слова министра военное ведомство в Twitter.

28 декабря 2022 года в Москве состоялись консультации глав Минобороны России, Сирии и Турции в рамках процесса нормализации отношений между Анкарой и Дамаском. Вслед за ними, предположительно в первой половине февраля, пройдет встреча министров иностранных дел трех государств, в повестке которой будет вопрос проведения переговоров между президентами Сирии и Турции Башаром Асадом и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Эрдоган сообщил 15 декабря прошлого года журналистам, что предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести трехстороннюю встречу с участием сирийского лидера. Этому саммиту, по его словам, должны предшествовать переговоры на уровне представителей спецслужб, министров обороны и иностранных дел.

Отношения между Анкарой и Дамаском обострились после начала конфликта в Сирии в 2011 году, тогда же в Турцию хлынула волна сирийских беженцев. Дипломатические связи между двумя странами тогда были разорваны.

В мире,Политика,Башар Асад,Хулуси Акар,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,Минобороны России,
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