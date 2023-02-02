Делегации Турции, РФ и Сирии в ближайшие дни проведут переговоры

Военные делегации Турции, России и Сирии в ближайшее время проведут переговоры на техническом уровне. Об этом сообщил в четверг глава турецкого военного ведомства Хулуси Акар.

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"В ближайшие дни наши делегации проведут переговоры на техническом уровне. Мы прилагаем усилия для достижения результата", - приводит слова министра военное ведомство в Twitter.

28 декабря 2022 года в Москве состоялись консультации глав Минобороны России, Сирии и Турции в рамках процесса нормализации отношений между Анкарой и Дамаском. Вслед за ними, предположительно в первой половине февраля, пройдет встреча министров иностранных дел трех государств, в повестке которой будет вопрос проведения переговоров между президентами Сирии и Турции Башаром Асадом и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Эрдоган сообщил 15 декабря прошлого года журналистам, что предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести трехстороннюю встречу с участием сирийского лидера. Этому саммиту, по его словам, должны предшествовать переговоры на уровне представителей спецслужб, министров обороны и иностранных дел.