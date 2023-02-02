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28 минут назад

Австрия отказалась исключить Россию из списка участников ПА ОБСЕ

Илья Родин

Депутаты из 20 государств призвали Австрию не допустить участия российской делегации в сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Вене, намеченной на 23-24 февраля, пишет в четверг, 2 февраля, Kronen Zeitung.

Австрия отказалась исключить Россию из списка участников ПА ОБСЕ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в адресованном канцлеру Австрии Карлу Нехаммеру и другим высокопоставленным чиновникам письме содержится просьба блокировать российских парламентариев.

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По данным газеты, письмо подписал 81 депутат из Польши, стран Балтии, Украины, Грузии и других государств Европы.

Уточняется, что в австрийском внешнеполитическом ведомстве подтвердили получение послания. Австрийская сторона подчеркнула, что в силу соглашения с ОБСЕ не может отказать россиянам во въезде.

Ранее сообщалось, что российские делегаты впервые за полтора года примут участие в ПА ОБСЕ.

В мире,Карл Нехаммер,ОБСЕ,
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