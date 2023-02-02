Австрия отказалась исключить Россию из списка участников ПА ОБСЕ

Депутаты из 20 государств призвали Австрию не допустить участия российской делегации в сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Вене, намеченной на 23-24 февраля, пишет в четверг, 2 февраля, Kronen Zeitung.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что в адресованном канцлеру Австрии Карлу Нехаммеру и другим высокопоставленным чиновникам письме содержится просьба блокировать российских парламентариев.

По данным газеты, письмо подписал 81 депутат из Польши, стран Балтии, Украины, Грузии и других государств Европы.

Уточняется, что в австрийском внешнеполитическом ведомстве подтвердили получение послания. Австрийская сторона подчеркнула, что в силу соглашения с ОБСЕ не может отказать россиянам во въезде.