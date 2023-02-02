Оппозиционные депутаты в парламенте Сербии попытались напасть на президента страны Александра Вучича во время его выступления, но им помещали сторонники главы государства, что привело к потасовке сторон. Об этом сообщает 24 Sedam.

В издании уточнили, что во время инцидента Вучич говорил о переговорах между Белградом и Приштиной. В частности, он представил членам парламента план из десяти пунктов в отношении Косово и Метохии. Вучич указал, что страна столкнулась с шантажом со стороны международного сообщества по этому вопросу. В связи с этим был разработан план, который позволит Сербии дальше интегрироваться в Евросоюз, но сохранит при этом сербов в Косово и Метохии и обеспечит их безопасность.

В это время представители Народной партии, движения «Двери» и Демократической партии выкрикивали в адрес президента оскорбления: «Предатель», «Ты продал Косово» и «Капитуляция». Затем они и вовсе направились к трибуне Вучича, но на их пути встали представители правящей «Сербской прогрессивной партии». Между столкнувшимися сторонами началась потасовка, которая длилась около 15 минут до прихода службы безопасности.