В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 70.04EUR 76.96
Войти в почту
14 минут назад

Сербские депутаты подрались во время выступления Вучича в парламенте

Елена Прошина

Оппозиционные депутаты в парламенте Сербии попытались напасть на президента страны Александра Вучича во время его выступления, но им помещали сторонники главы государства, что привело к потасовке сторон. Об этом сообщает 24 Sedam.

В издании уточнили, что во время инцидента Вучич говорил о переговорах между Белградом и Приштиной. В частности, он представил членам парламента план из десяти пунктов в отношении Косово и Метохии. Вучич указал, что страна столкнулась с шантажом со стороны международного сообщества по этому вопросу. В связи с этим был разработан план, который позволит Сербии дальше интегрироваться в Евросоюз, но сохранит при этом сербов в Косово и Метохии и обеспечит их безопасность.

Вучич назвал условие присоединения Сербии к антироссийским санкциям

В это время представители Народной партии, движения «Двери» и Демократической партии выкрикивали в адрес президента оскорбления: «Предатель», «Ты продал Косово» и «Капитуляция». Затем они и вовсе направились к трибуне Вучича, но на их пути встали представители правящей «Сербской прогрессивной партии». Между столкнувшимися сторонами началась потасовка, которая длилась около 15 минут до прихода службы безопасности.

Вучич пытался успокоить парламентариев, но те не реагировали на его призывы, продолжая выкрикивать ругательства и спорить, толкая друг друга.

В мире,Видео,Александр Вучич,Демократическая партия США,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители