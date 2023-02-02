Оппозиционные депутаты в парламенте Сербии попытались напасть на президента страны Александра Вучича во время его выступления, но им помещали сторонники главы государства, что привело к потасовке сторон. Об этом сообщает 24 Sedam.
В издании уточнили, что во время инцидента Вучич говорил о переговорах между Белградом и Приштиной. В частности, он представил членам парламента план из десяти пунктов в отношении Косово и Метохии. Вучич указал, что страна столкнулась с шантажом со стороны международного сообщества по этому вопросу. В связи с этим был разработан план, который позволит Сербии дальше интегрироваться в Евросоюз, но сохранит при этом сербов в Косово и Метохии и обеспечит их безопасность.
В это время представители Народной партии, движения «Двери» и Демократической партии выкрикивали в адрес президента оскорбления: «Предатель», «Ты продал Косово» и «Капитуляция». Затем они и вовсе направились к трибуне Вучича, но на их пути встали представители правящей «Сербской прогрессивной партии». Между столкнувшимися сторонами началась потасовка, которая длилась около 15 минут до прихода службы безопасности.
Вучич пытался успокоить парламентариев, но те не реагировали на его призывы, продолжая выкрикивать ругательства и спорить, толкая друг друга.