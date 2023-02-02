Шольцу предрекли крах из-за поставок танков Украине

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц поставил крест на своей политической карьере после решения о поставках танков Leopard Украине. Об этом он высказался в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

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Макгрегор заявил, что большинство граждан Германии «пришли в ужас» из-за решения Шольца передать Киеву танки. По его словам, немцы обладают опытом и знают свою историю. «Они знают, что, когда Берлин и Москва сотрудничали и вели друг с другом бизнес, Европа жила мирно», — подчеркнул военный.

Эксперт добавил, что Первая и Вторая мировые войны, стали трагедией и побудили Германию сформировать механизмы для предотвращения подобных конфликтов с Россией. Поэтому он предрек крах политической карьере Шольца.