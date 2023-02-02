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51 минуту назад

Въезд в Грузию через КПП «Верхний Ларс» закрыли из-за плохой погоды

Елена Прошина

Проезд всех видов автотранспорта через пограничный пункт пропуска «Верхний Ларс» приостановлен. Об этом пишет пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии на официальном сайте ведомства.

Стала известна причина временного закрытия КПП «Верхний Ларс»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В МЧС пояснили, что мера обусловлена ухудшением погодных условий на грузинской территории, невозможностью обеспечения безопасного проезда автомобилей. Кроме того, были учтены рекомендации пограничной полиции Грузии.

В МИД РФ заявили о работах над расширением ПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией

Движение запрещено на участке от города Владикавказ до КПП «Верхний Ларс», уточнили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что запрет будет действовать с 19:15 второго февраля 2023 года. Он будет отменен особым распоряжением.

В МЧС порекомендовали автолюбителям планировать маршруты своих поездок с учетом сложившейся в регионе ситуации.

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