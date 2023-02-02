Стала известна причина временного закрытия КПП «Верхний Ларс»

Проезд всех видов автотранспорта через пограничный пункт пропуска «Верхний Ларс» приостановлен. Об этом пишет пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии на официальном сайте ведомства.

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В МЧС пояснили, что мера обусловлена ухудшением погодных условий на грузинской территории, невозможностью обеспечения безопасного проезда автомобилей. Кроме того, были учтены рекомендации пограничной полиции Грузии.

Движение запрещено на участке от города Владикавказ до КПП «Верхний Ларс», уточнили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что запрет будет действовать с 19:15 второго февраля 2023 года. Он будет отменен особым распоряжением.