В Грузии рассказали, как долго "умирает" Саакашвили

Со стороны бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили зачастую идут неоднозначные данные о состоянии политика, находящегося в заключении на родине, заявил депутат грузинского парламента от оппозиционной партии "Гирчи" Александр Раквиашвили, передает "Sputnik.Грузия". По его словам, происходит много манипуляций.

"Со стороны Саакашвили всегда поступает противоречащая информация. Если верить каждому посланию или позиции, Михаил Саакашвили умирал и в прошлом году, подобных манипуляций происходит много", - отметил Раквиашвили.

Как указал грузинский депутат, сторонники Саакашвили говорили о том, что политик "умирает", даже в 2021 году.

Саакашвили вернулся на родину в октябре 2021 года, несмотря на наличие ряда уголовных дел в его отношении. В результате экс-президент Грузии был арестован и заключен в тюрьму. Сам Саакашвили назвал свое задержание политизированным и объявил голодовку. Впоследствии здоровье экс-президента серьезно ухудшилось, в мае 2022 года он был переведен из тюрьмы в столичную клинику для обследования.