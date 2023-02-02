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16 минут назад

В Грузии заявили, что Саакашвили "умирает" уже не первый год

Газета.Ru

Со стороны бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили зачастую идут неоднозначные данные о состоянии политика, находящегося в заключении на родине, заявил депутат грузинского парламента от оппозиционной партии "Гирчи" Александр Раквиашвили, передает "Sputnik.Грузия". По его словам, происходит много манипуляций.

В Грузии рассказали, как долго "умирает" Саакашвили
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Со стороны Саакашвили всегда поступает противоречащая информация. Если верить каждому посланию или позиции, Михаил Саакашвили умирал и в прошлом году, подобных манипуляций происходит много", - отметил Раквиашвили.

Как указал грузинский депутат, сторонники Саакашвили говорили о том, что политик "умирает", даже в 2021 году.

Саакашвили вернулся на родину в октябре 2021 года, несмотря на наличие ряда уголовных дел в его отношении. В результате экс-президент Грузии был арестован и заключен в тюрьму. Сам Саакашвили назвал свое задержание политизированным и объявил голодовку. Впоследствии здоровье экс-президента серьезно ухудшилось, в мае 2022 года он был переведен из тюрьмы в столичную клинику для обследования.

Ранее сообщалось, что США обеспокоены состоянием здоровья Саакашвили и внимательно следят за ситуацией вокруг политика.

В мире,Михаил Саакашвили,
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