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48 минут назад

Вучич заявил о личном уважении к Путину

Lenta.ruиещё 1

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что лично уважает своего российского коллегу Владимира Путина. Его слова передает РИА Новости.

Вучич заявил о личном уважении к Путину
Фото:  Tomas Tkacik / Globallookpress.com Tomas Tkacik / Globallookpress.com

«Мое дело — служить Сербии и никому другому. Буду уважать президента Путина, но у меня всего одно отечество, и это Сербия», — высказался глава государства. Он раскритиковал депутатов правых оппозиционных партий за позицию в отношении Москвы, напомнив, что Россия — это слишком серьезное государство.

Ранее Вучич подтвердил, что Сербия не будет вступать в НАТО. «Мы продолжим сохранять наш военный нейтралитет и, в отличие от тех, кто уничтожил нашу армию, мы строим свою армию», — подчеркнул он.

В мире,Александр Вучич,Владимир Путин,НАТО,
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