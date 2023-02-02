Вучич заявил о личном уважении к Путину

«Мое дело — служить Сербии и никому другому. Буду уважать президента Путина, но у меня всего одно отечество, и это Сербия», — высказался глава государства. Он раскритиковал депутатов правых оппозиционных партий за позицию в отношении Москвы, напомнив, что Россия — это слишком серьезное государство.