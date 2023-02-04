В МИД КНР захотели углубить отношения с Москвой

Заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй заявил, что Пекин готов работать с Москвой для достижения нового прогресса в двусторонних отношениях в 2023 году. Об этом говорится в заявлении МИД КНР по итогам визита китайского дипломата в Россию, передает РИА Новости.

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Согласно сообщению внешнеполитического ведомства Китая, политическое взаимодоверие между РФ и КНР непрерывно углубляется, партнерство в различных областях уверенно развивается, а международное сотрудничество становится более тесным. В МИД КНР также отметили, что Китай готов работать с Россией для добросовестного претворения в жизнь важного консенсуса, которого достигли главы двух государств.