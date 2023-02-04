В МИД КНР захотели углубить отношения с Москвой

Заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй заявил, что Пекин готов работать с Москвой для достижения нового прогресса в двусторонних отношениях в 2023 году. Об этом говорится в заявлении МИД КНР по итогам визита китайского дипломата в Россию, передает РИА Новости.
Согласно сообщению внешнеполитического ведомства Китая, политическое взаимодоверие между РФ и КНР непрерывно углубляется, партнерство в различных областях уверенно развивается, а международное сотрудничество становится более тесным. В МИД КНР также отметили, что Китай готов работать с Россией для добросовестного претворения в жизнь важного консенсуса, которого достигли главы двух государств.
Ранее замминистра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй заявлял, что китайско-российские отношения движутся в верном направлении под руководством президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй также говорил о том, что Китай ожидает выход на новый уровень сотрудничества с Россией в 2023 году.