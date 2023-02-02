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59 минут назад

Президент Молдавии обеспокоилась здоровьем Саакашвили

Lenta.ru

Президент Молдавии Майя Санду выразила обеспокоенность состоянием здоровья бывшего главы Грузии Михаила Саакашвили, передает молдавский ресурс NewsMaker.

Президент Молдавии обеспокоилась здоровьем Саакашвили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Замучить до смерти лидера оппозиции недопустимо для страны, которая хочет вступить в ЕСЕС. Саакашвили должны немедленно освободить и отправить на лечение за границу», — высказалась Санду.

Накануне Саакашвили завещал похоронить его на Украине. Это произошло в ходе судебного заседания, слово экс-президент Грузии держал на украинском языке. Состояние здоровья политика, исходя из его внешнего вида, тяжелое.

Вскоре депутат Европейского парламента Йоханнес Хан сообщил, что Европейский союз внимательно следит за ситуацией вокруг здоровья Саакашвили и приложит все усилия, чтобы избежать любой непредсказуемой ситуации.

В мире,Йоханнес Хан,Михаил Саакашвили,Европарламент,ЕС,
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