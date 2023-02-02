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1 час назад

Сурок Фил из американского городка Панксатони предсказал позднюю весну

Москва24

Сурок Фил из города Панксатони в американском штате Пенсильвания предсказал, что весна в 2023 году наступит позже обычного. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организованную трансляцию мероприятия.

Сурок Фил предсказал жителям США позднюю весну
Фото: TACC/Barry Reeger/APTACC/Barry Reeger/AP

Животное проживает в норе на холме Гобблер-Ноб. Для мероприятия сурка извлекли из жилища.

Позднее наступление зимы предсказали по поведению животного. Если сурок после выхода на свет пугается своей тени и возвращается в жилище, зима продлится еще полтора месяца. Если же погода облачная и животное не замечает тени, весна наступит раньше.

"Я увидел свою тень. Так что, как не меряйте, ждет вас еще шесть недель зимней погоды", – зачитал прогноз Фила представитель объединения жителей, соблюдающих традицию.

Подобную традицию жители Северной Америки переняли у переселенцев из Германии. Они определяли приход весны с помощью барсука.

По данным телеканала Fox News, предсказания сбывались в 39% случаев.

Кандидат биологических наук Михаил Кречмар, в свою очередь, объяснил, почему сурки в России не просыпаются 2 февраля. По его словам, Россия и США имеют разные климатические условия. Так, сурки, проживающие на Камчатке, в Якутии и некоторых регионах просыпаются только в мае.

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