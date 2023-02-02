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42 минуты назад

Bloomberg: США изменили стратегию по Украине

Газета.Ruиещё 1

Администрация президента США Джо Байдена изменила стратегию по Украине, чтобы быстрее урегулировать конфликт с Россией. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, стратегия США по Украине претерпевает важные изменения. В администрации президента намерены более четко определить цели США в конфликте, отправить Вооруженным силам Украины более современное оружие и разрешить Киеву наносить удары по объектам РФ в Крыму.

Байден выделил миллиард долларов на военную помощь Украине

Автор статьи считает, что таким образом власти США намерены вынудить Россию пойти на переговоры с Украиной под угрозой серьезных потерь.

"Обновленная стратегия Байдена – это разумная попытка справиться с изменениями на поле боя и понять, как военные успехи могут способствовать урегулированию", - говорится в публикации.

Ранее газета The New York Times писала, что США могут отправить Украине истребители F-16 через третьи страны.

Администрация американского президента может одобрить поставки F-16 Дании и Нидерландам.

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