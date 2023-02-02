На Западе предсказали украинским войскам отступление из Артемовска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступят из Артемовска (украинское название — Бахмут), а поставленное Западом оружие не даст им преимуществ. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников из США и Европы.

Фото: U.S. Army Europe Images U.S. Army Europe Images

По оценкам собеседников издания, украинские войска ожидают сложные недели. Несмотря на значительное количество вооружений от союзников, от боеприпасов до артиллерии, танков и средств противовоздушной обороны, их не хватит для «существенного восстановления территории, которая была до наступления Москвы».

Агентство отмечает, что дополнительно обещанная западная техника поступит на Украину еще не скоро. По заявлению чиновников, США советуют Киеву тянуть время до прибытия танков и иного оружия.

«Чтобы собрать ресурсы для весеннего наступления на юге, Украине, возможно, вскоре придется вывести свои войска из восточного города Бахмут», — говорится в материале.