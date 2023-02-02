Ведущий Fox News обвинил сына Байдена в торговле секретными документами

Сотрудники ФБР не ушли с пустыми руками после обысков в доме президента США Джо Байдена в штате Делавэр, заявил ведущий Fox News Джесси Уоттерс. В эфире телеканала он отметил, что силовики конфисковали рукописные записи вместо секретных документов, которые якобы связывают с делом главы Белого дома его сына Хантера Байдена.
«ФБР не оставило пляжный домик Байдена с пустыми руками и конфисковало материалы и рукописные записи <…> агенты также изъяли рукописные заметки, списки дел, фотографии из дома Байдена в Делавэре. Это дело не просто о нескольких неправильно обработанных информационных листах. Или, по крайней мере, не должно быть, потому что похоже, что Хантер Байден торговал секретными документами за наличные», — отметил Уоттерс.
Как указал телеведущий, если ФБР ищет секретные документы и ничего не находит, но забирает материалы и рукописные записи, это говорит о том, что расследование намного больше. Он также добавил, что Байден лишь пытается вести себя хладнокровно.
«Байден говорит, что все это спланировано, и он сотрудничает, все по обоюдному согласию. Это как когда полицейский останавливает тебя и говорит открыть багажник. Что ты собираешься делать? Сказать им, чтобы они пошли за ордером? Нет, ты открываешь багажник. На Байдена сильно давят, и он пытается вести себя хладнокровно», — подчеркнул Уоттерс.