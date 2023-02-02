Ведущий Fox News обвинил сына Байдена в торговле секретными документами

«Байден говорит, что все это спланировано, и он сотрудничает, все по обоюдному согласию. Это как когда полицейский останавливает тебя и говорит открыть багажник. Что ты собираешься делать? Сказать им, чтобы они пошли за ордером? Нет, ты открываешь багажник. На Байдена сильно давят, и он пытается вести себя хладнокровно», — подчеркнул Уоттерс.