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15 минут назад

В Грузии предложили сократить срок безвизового пребывания россиян

Елена Прошина

В грузинский парламент внесли резолюцию о необходимости сокращения срока безвизового пребывания граждан России в стране. С такой инициативой выступила оппозиционная партия «За Грузию». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Интерпрессньюс.

В Грузии захотели сократить срок пребывания россиян в стране
Фото: ТАССТАСС

Резолюция уже зарегистрирована в парламенте. Оппозиционеры призывают правительство ограничить бесконтрольную миграцию россиян, ограничить срок их безвизового пребывания, а также оставить в силе ограничение авиаперелетов. По их мнению, все это вредит безопасности республики.

В настоящее время для россиян не требуется виза для посещения Грузии. В стране они могут находиться непрерывно в течение года. Для продолжения законного пребывания в стране россиянам достаточно повторно пересечь границу. С июля 2019 года между странами нет прямого авиасообщения.

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Ранее МВД Грузии сообщало, что в 2022 году в страну прибыло почти 1,5 млн россиян, это примерно в пять раз больше, чем было годом ранее.

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