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10 минут назад

Европарламент призвал готовиться к переговорам по включению Украины в ЕС

Lenta.ruиещё 3

Европарламент принял резолюцию с призывом к Евросоюзу (ЕС) готовиться к переговорам по вступлению Украины в объединение. Об этом сообщает «Интерфакс».

Европарламент призвал готовиться к переговорам по включению Украины в ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В документе выдвигается требование, чтобы Евросоюз «работал над началом переговоров о вступлении и поддерживал "дорожную карту" с изложением следующих шагов для обеспечения присоединения Украины к единому рынку ЕС».

Также депутаты обратились с призывом к властям Украины «как можно скорее провести существенные реформы, чтобы страна пришла в соответствие с критериями членства в ЕС». Отмечается, что за резолюцию проголосовали 489 депутатов ЕП, против — 36, а воздержались 49 парламентариев.

В мире,Европарламент,ЕС,
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