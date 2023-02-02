Европарламент призвал готовиться к переговорам по включению Украины в ЕС

Европарламент принял резолюцию с призывом к Евросоюзу (ЕС) готовиться к переговорам по вступлению Украины в объединение. Об этом сообщает «Интерфакс».
В документе выдвигается требование, чтобы Евросоюз «работал над началом переговоров о вступлении и поддерживал "дорожную карту" с изложением следующих шагов для обеспечения присоединения Украины к единому рынку ЕС».
Также депутаты обратились с призывом к властям Украины «как можно скорее провести существенные реформы, чтобы страна пришла в соответствие с критериями членства в ЕС». Отмечается, что за резолюцию проголосовали 489 депутатов ЕП, против — 36, а воздержались 49 парламентариев.