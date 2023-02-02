Европарламент призвал готовиться к переговорам по включению Украины в ЕС

Европарламент принял резолюцию с призывом к Евросоюзу (ЕС) готовиться к переговорам по вступлению Украины в объединение. Об этом сообщает «Интерфакс».

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В документе выдвигается требование, чтобы Евросоюз «работал над началом переговоров о вступлении и поддерживал "дорожную карту" с изложением следующих шагов для обеспечения присоединения Украины к единому рынку ЕС».