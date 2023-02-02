Экс-советник Трампа рассказал пранкерам из России об отношении к санкциям

«Я не думаю, что мы сделали достаточно для обеспечения соблюдения санкций. Россия продолжает обходить их. Идея об установлении потолка цен на российскую нефть поможет им избежать санкций. Во многом помог Китай. Они делают вид, что хотят отмежеваться от России, но я думаю, что они оказывают существенную помощь разными способами», — заявил Болтон.