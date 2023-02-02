Экс-советник Трампа рассказал пранкерам из России об отношении к санкциям

Российские пранкеры Вован и Лексус в новом выпуске своего «Шоу ВиЛ» выложили запись телефонного разговора с бывшим советником президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности, сенатором Джоном Болтоном.
В ходе разговора с пранкером, представившимся Петром Порошенко, политик заявил о необходимости усиления санкционного давления на Россию путем выявления и блокировки путей обхода санкций.
«Я не думаю, что мы сделали достаточно для обеспечения соблюдения санкций. Россия продолжает обходить их. Идея об установлении потолка цен на российскую нефть поможет им избежать санкций. Во многом помог Китай. Они делают вид, что хотят отмежеваться от России, но я думаю, что они оказывают существенную помощь разными способами», — заявил Болтон.