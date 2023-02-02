В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
6 минут назад

Ставший жертвой пранкеров сенатор США Болтон призвал увеличить санкционное давление на РФ

Газета.Ru

Российские пранкеры Вован и Лексус в новом выпуске своего «Шоу ВиЛ» выложили запись телефонного разговора с бывшим советником президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности, сенатором Джоном Болтоном.

Экс-советник Трампа рассказал пранкерам из России об отношении к санкциям
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В ходе разговора с пранкером, представившимся Петром Порошенко, политик заявил о необходимости усиления санкционного давления на Россию путем выявления и блокировки путей обхода санкций.

«Я не думаю, что мы сделали достаточно для обеспечения соблюдения санкций. Россия продолжает обходить их. Идея об установлении потолка цен на российскую нефть поможет им избежать санкций. Во многом помог Китай. Они делают вид, что хотят отмежеваться от России, но я думаю, что они оказывают существенную помощь разными способами», — заявил Болтон.

В мире,Джон Болтон,Дональд Трамп,Петр Порошенко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители