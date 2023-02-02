Украина призвала Грузию передать Саакашвили Киеву

МИД Украины призвал власти Грузии передать Киеву экс-президента Михаила Саакашвили, так как считает, что с ним «негуманно» обращаются. Об этом пишет РИА Новости.

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«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест относительно негуманного обращения с гражданином Украины Михаилом Саакашвили, который содержится за решеткой в Грузии… Призываем грузинские власти немедленно прекратить издеваться над Михаилом Саакашвили и передать его Украине», - заявили в ведомстве.

Кроме того, в украинском министерстве заявили, что международные организации должны публично «встать на защиту украинского гражданина».

Ранее члены семьи Саакашвили и представители его партии сообщили, что политика переводят в реанимацию из-за критического состояния. Позже директор клиники, где находится политик, опроверг эти сведения.