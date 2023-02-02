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15 минут назад

Финляндия обеспокоена последствиями санкций России для Балтики

Газета.Ru

Пограничная охрана Финляндии обеспокоилась последствиями санкций в отношении России для Балтийского моря. Об этом особщает РИА Новости.

Финляндия обеспокоена последствиями санкций России для Балтики
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Суда, используемые для перевозки нефти в России, вызывают опасения по поводу безопасности транспортировки нефти», — говорится в бюллетене пограничников.

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По их данным, Россия в настоящее время эксплуатирует гораздо более старые танкеры для перевозки нефти, чем до февраля прошлого года. Речь идет, например, о танкере MT Alma, который несколько лет назад планировалось сдать на металлолом.

«Наибольшие риски с точки зрения безопасности представляет собой общее состояние конструкций и оборудования корабля, которое ухудшается», — отметили в погранохране.

В октябре агентство Bloomberg писало, что Россия занимается созданием «теневого флота» из нефтяных танкеров, которые близкие к Москве компании скупают во всем мире, чтобы с его помощью обойти нефтяное эмбарго Евросоюза.

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