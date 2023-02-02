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47 минут назад

Европарламент призвал рассмотреть поставки Украине самолетов и ракет

ТАССиещё 1

Европарламент призвал изучить возможность поставок Украине западных боевых самолетов и ракет большого радиуса действия. Об этом говорится в принятой в четверг на спецсессии Европарламента резолюции, приуроченной к саммиту ЕС - Украина 3 февраля в Киеве.

"Европарламент приветствует решения ряда стран ЕС, а также США, Великобритании и Канады предоставить Украине основные боевые танки, настаивает на том, чтобы подготовка их экипажей началась немедленно, а также призывает рассмотреть возможность поставки западных боевых самолетов и ракет большого радиуса действия", - говорится в документе.

Резолюции ЕП носят рекомендательный характер и не обязательные к исполнению для институтов Евросоюза.

В резолюции также выражается поддержка поставкам Киеву всех прочих видов вооружений и созданию миссии ЕС для тренировки в Европе украинских военных.

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