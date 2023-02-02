В Молдавии заявили о движении страны по пути Украины

Президент Молдавии Майя Санду ведет страну по пути Украины, который не имеет ничего общего с интересами молдавских граждан, заявил бывший глава республики Игорь Додон. Его слова приводит РИА Новости.
«Декларации молдавского президента, ее готовность вести Молдавию по пути Украины, ее намерение интегрировать Молдавию в НАТОНАТО не имеют ничего общего ни с интересами страны, ни с интересами граждан», — сказал политик.
Он отметил, что ликвидация оппозиции, закрытие русскоязычных телеканалов, вооружение страны — те шаги, которые уже раньше прошел Киев и которыми сейчас идет Кишинев.
По его словам, граждане Молдавии хотят сохранения своего государства, нейтралитета, дружбы и стратегического партнерства с Россией.
«Наши граждане не хотят ни с кем воевать, они не хотят становиться пушечным мясом в чьих-то геополитических играх», — подытожил Додон.