Австралия решила убрать с банкнот портрет Елизаветы II

После изменений новые банкноты в пять австралийских долларов будут выполнены в дизайне, посвященном культуре и истории первых австралийцев. Точное изображение станет известно позже. Резервный банк Австралии также подчеркнул, что не будет размещать на валюте портрет короля Карла III.

Торжества в честь коронации Карла III пройдут с 6 по 8 мая в Великобритании. Причем по настоянию короля, праздник будет подчеркнуто скромным — причиной служит тяжелая экономическая ситуация в стране. Принц Гарри герцог Сассекский и его супруга Меган Маркл, вероятнее всего, будут отсутствовать на коронации Карла III в связи со скандалами вокруг королевской семьи.