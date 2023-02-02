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13 минут назад

Омбудсмен Украины призвал власти Грузии пустить его к Саакашвили

Газета.Ru

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец попросил власти Грузии пустить его к бывшему президенту Михаилу Саакашвили. По мнению омбудсмена, политик находится в «критическом состоянии».

Омбудсмен Украины призвал власти Грузии пустить его к Саакашвили
Фото: ТАССТАСС

«То, что мы видим на фото и видео – это пытка гражданина Украины. За тем как ухудшается его состояние, публично следят все. И это недопустимо! Еще раз публично призываю власти Грузии допустить меня к гражданину Украины», - написал он в Telegram-канале.

Лубинец добавил, что несколько раз написал в Министерство юстиции Грузии и не получил ответа.

Он также потребовал отпустить Саакашвили на лечение. «Украина не будет стоять в стороне, когда ее граждане находятся в таких условиях и нуждаются в неотложной помощи», - добавил он.

В мире,Михаил Саакашвили,
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