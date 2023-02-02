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24 минуты назад

СМИ рассказали о дресс-коде для чиновников ЕС для визита в Киев

Никита Бородкин

Чиновникам из Евросоюза разослали требования по дресс-коду перед поездкой в Киев. Как сообщает издание Politico, от них потребовали быть в костюмах и избегать зеленого, хаки или слишком ярких цветов.

СМИ рассказали о дресс-коде для чиновников ЕС для визита в Киев
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Также чиновников попросили по возможности не брать с собой в поездку чемоданы и быть налегке, с рюкзаком или портфелем. Рекомендуется иметь удобную обувь и теплую верхнюю одежду. В каждом вагоне для их транспортировки будут отдельные спальные места с общим туалетом и без ванной комнаты.

Глава Еврокомиссии прибыла в Киев

Напомним, что на 3 февраля запланирован саммит ЕС — Украина, в ходе которого глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретятся с президентом Владимиром Зеленским.

В повестку саммита включен вопрос членства Украины в Евросоюзе. И хоть Киев и хочет вступить в ЕС в течение двух лет, западные СМИ сообщают, что стране не стоит ждать обещания принять ее в состав в ближайшее время.

В мире,Владимир Зеленский,Шарль Мишель,Европейский совет,Еврокомиссия,ЕС,
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