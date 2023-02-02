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32 минуты назад

Руководителя Полтавского ГОК обвинили в уклонении от налогов на $55 млн

ТАСС

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения в уклонении от уплаты налогов на 2 млрд гривен ($55 млн) и подлоге одному из руководителей Полтавского горно-обогатительного комбината. Об этом в четверг сообщили в спецслужбе.

Руководителя Полтавского ГОК обвинили в уклонении от налогов на $55 млн
Фото: ТАССТАСС

По версии следствия, должностное лицо на протяжении 2018-2021 годов вносило ложные сведения в официальные документы предприятия, что повлекло за собой нанесение значительных убытков государству.

"Из-за его действий предприятие уклонилось от уплаты в госбюджет рентных платежей за использование месторождения железных руд на сумму около 2 млрд гривен", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Обвинения руководителю предприятия, чье имя не указано, предъявлены по двум статьям: "Уклонение от уплаты налогов, сборов" и "Служебный подлог". Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В мире,СБУ,
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