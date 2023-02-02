В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
16 минут назад

В сенате Франции назвали отправку солдат главным критерием участия в конфликте на Украине

Газета.Ru

Глава комиссии сената Франции по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Кристиан Камбон заявил, что республика в тот момент будет считаться участницей конфликта на Украине, когда отправит туда своих военнослужащих. Об этом он сказал в эфире телеканала Public Senat.

По его словам, сейчас французских военных на украинской территории нет.

«Нам на этот счет не поступало претензий от России. Мы лишь отправляем оружие, поскольку считаем, что Украина стала объектом агрессии», — сказал Камбон.

Сенатор считает, что Франция не пересекает «красную линию», оснащая Киев вооружением, в том числе танками AMX-10 RC. Камбон отметил, что если бы у Украины были ресурсы, она могла бы это вооружение купить.

Политик добавил, что нет необходимости отправлять на Украину французские танки Leclerc, поскольку их не так много у армии Франции, в то время как немецких танков Leopard 2 в Европе значительно больше. Таким образом он прокомментировал призыв председателя Верховной рады Украины Руслана Стефанчука предоставить Киеву самолеты Rafale и Mirage.

В мире,Видео,Кристиан Камбон,Руслан Стефанчук,Верховная Рада,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители