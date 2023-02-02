Глава комиссии сената Франции по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Кристиан Камбон заявил, что республика в тот момент будет считаться участницей конфликта на Украине, когда отправит туда своих военнослужащих. Об этом он сказал в эфире телеканала Public Senat.

По его словам, сейчас французских военных на украинской территории нет.

«Нам на этот счет не поступало претензий от России. Мы лишь отправляем оружие, поскольку считаем, что Украина стала объектом агрессии», — сказал Камбон.

Сенатор считает, что Франция не пересекает «красную линию», оснащая Киев вооружением, в том числе танками AMX-10 RC. Камбон отметил, что если бы у Украины были ресурсы, она могла бы это вооружение купить.