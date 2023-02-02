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53 минуты назад

В Турции заявили о психологической войне Запада против Анкары

Елена Прошина

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу после заявлений США о планирующихся в стране терактах и закрытии в Стамбуле консульств ряда европейских стран, заявил, что Запад ведет в отношении республики психологическую войну. Об этом пишет ТАСС.

В Турции заявили о психологической войне Запада против Анкары
Фото: Zuma/TACC Zuma/TACC

«Америка и Запад не хочет, чтобы мы были независимыми и свободными. Они начали эту психологическую войну в тот день, когда мы объявили о том, что планируем принять 60 млн туристов и получили $46 млрд доходов от туризма», - сказал министр.

При этом он отметил, что не исключает терроризма в Турции, но эта тема уже не является основной. Он добавил, что именно США финансируют террористические организации и мечтают о создании террористического государства.

Сойлу также отметил, что ни одна из стран, которые открыто заявили о вероятности терактов и назвали их места, не выходили на контакт с Турцией.

Ранее посольство США в Турции предупредило США о возможности терактов в центре Стамбула после инцидентов с сожжением Корана. Дипломаты уточнили, что наибольшая вероятность атак распространяется на районы Бейоглу, Галата, Таксим, улица Истикляль.

В мире,Сулейман Сойлу,
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