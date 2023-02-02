В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
29 минут назад

Президент Болгарии распустил парламент

Мария Иванова

Президент Болгарии Румен Радев подписал указы о роспуске Национального собрания с 3 февраля и о назначении временного правительства. Об этом сообщает 24chasa.

Президент Болгарии распустил парламент и назначил временное правительство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также Радев назначил парламентские выборы на 2 апреля 2023 года.

Главой временного правительства страны стал Гылыб Донев (таким образом, он сохранил должность премьера). 24chasa отмечает, что состав кабмина остался прежним, новое лицо в нем лишь одно - исполняющий обязанности министра культуры Найден Тодоров.

Это второй роспуск болгарского парламента за последние полгода. 1 августа 2022 года Радев также объявил досрочные выборы и назначил техническое правительство, которое возглавил Донев, бывший секретарь президентской администрации.

Роспуски правительства в стране продолжаются на фоне затянувшегося политического кризиса. В 2021 году в Болгарии три раза проводились парламентские выборы. В ноябре 2021-го к власти пришла коалиция во главе с Кириллом Петковым, а в июне 2022 года его правительству был вынесен вотум недоверия.

Петков заявил, что вотум организовали недобросовестные политики, которые боятся разоблачения коррупционных схем. Также он связывал голосование с «российским проникновением» и обещал «отвоевать страну».

В мире,Румен Радев,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители