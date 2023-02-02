Президент Болгарии распустил парламент и назначил временное правительство

Президент Болгарии Румен Радев подписал указы о роспуске Национального собрания с 3 февраля и о назначении временного правительства. Об этом сообщает 24chasa.

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Также Радев назначил парламентские выборы на 2 апреля 2023 года.

Главой временного правительства страны стал Гылыб Донев (таким образом, он сохранил должность премьера). 24chasa отмечает, что состав кабмина остался прежним, новое лицо в нем лишь одно - исполняющий обязанности министра культуры Найден Тодоров.

Это второй роспуск болгарского парламента за последние полгода. 1 августа 2022 года Радев также объявил досрочные выборы и назначил техническое правительство, которое возглавил Донев, бывший секретарь президентской администрации.

Роспуски правительства в стране продолжаются на фоне затянувшегося политического кризиса. В 2021 году в Болгарии три раза проводились парламентские выборы. В ноябре 2021-го к власти пришла коалиция во главе с Кириллом Петковым, а в июне 2022 года его правительству был вынесен вотум недоверия.