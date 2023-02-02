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37 минут назад

Президент Болгарии распустил парламент и назначил временное правительство

Газета.Ru

Президент Болгарии Румен Радев распустил парламент страны и назначил новый временный кабинет министров. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение.

Президент Болгарии распустил парламент и назначил временное правительство
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным пресс-службы президента, новые парламентские выборы в стране назначены на 2 апреля.

Радев также издал указ о назначении временного правительства с 3 февраля. При этом Гылыб Донев остается премьер-министром страны, а все министры первого кабинета Донева, кроме одного, остаются в правительстве. Полномочия временного правительства, назначенного указом от 1 августа 2022 года, прекращены.

В мире,Румен Радев,
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