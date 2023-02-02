Президент Болгарии распустил парламент и назначил временное правительство

Радев также издал указ о назначении временного правительства с 3 февраля. При этом Гылыб Донев остается премьер-министром страны, а все министры первого кабинета Донева, кроме одного, остаются в правительстве. Полномочия временного правительства, назначенного указом от 1 августа 2022 года, прекращены.