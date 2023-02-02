У брата Назарбаева забрали землю

У брата экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Болата забрали около 300 тысяч гектаров земель. Об этом сообщил председатель республиканского общественного совета по развитию государственного управления и противодействию коррупции при партии «Аманат» Ерлан Саиров, передает «КазТАГ».

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По его словам, в настоящее время государству возвращены 239 тысяч гектаров земли в Мангистауской области и 60 тысяч гектаров — в Жамбылской области. Их собственником были дочерние компании Болата Назарбаева.

Саиров также отметил, что ранее в сотрудничестве с Генеральной прокуратурой Казахстана были выявлены 59 земельных участков общей площадью 244 гектаров, чьим собственником «при сомнительных обстоятельствах» оказался брат бывшего президента страны.