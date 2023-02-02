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8 минут назад

В США потребовали от Украины отчетов за американскую помощь

Мария Иванова

Высшие должностные лица Пентагона, Госдепартамента и Агентства США по международному развитию (USAID) посетили Украину и «сделали своего рода предупреждение», что Киеву придется отчитаться за американскую помощь. Об этом рассказала газета The Washington Post.

В США потребовали от Украины отчетов за американскую помощь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Будьте готовы отчитаться за все, что мы вам даем. И продолжайте бороться с коррупцией», - так звучало сообщение для Киева от генеральных инспекторов всех трех ведомств.

Генеральный инспектор Госдепартамента Дайана Шоу заявила, что визит на Украину «дал возможность напрямую сообщить украинскому правительству об ожиданиях американских налогоплательщиков в отношении прозрачности и подотчетности».

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Госдеп в сотрудничестве с Пентагоном и USAID «стремится искоренить любое мошенничество, расточительство или коррупционную деятельность, которые могут негативно повлиять на помощь, столь важную для конечного успеха Украины», подчеркнула Шоу.

Американцы призвали правительство Украины предоставлять «своевременный и прозрачный доступ» к информации, что позволит генеральным инспекторам проводить независимые проверки и расследования, связанные с американским финансированием.

Как отмечает WP, последний опрос исследовательского центра Pew Research Center показал, что около четверти американцев считают помощь США Украине чрезмерной. Этот показатель увеличился на шесть процентных пунктов с сентября и на 19 процентных пунктов с марта.

Доля американцев, которые считают, что США выделяют Киеву слишком много денег и оружия, выше среди республиканцев - около 40 процентов.

1 февраля СМИ сообщили о планах США выделить Украине дополнительную военную помощь на 2,2 миллиарда долларов. По данным Reuters, Вашингтон впервые выделит Киеву ракеты большей дальности.

В мире,Правительство Украины,Госдеп США,Пентагон,
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