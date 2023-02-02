Стало известно о ярости Зеленского из-за слов генерала США о возможностях ВСУ

Администрация президента Украины Владимира Зеленского была в ярости после слов главы объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли о том, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) вряд ли удастся «вытеснить российские силы» со всех занятых территорий. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Кроме того, в Киеве были возмущены ошибками американской разведки относительно хода конфликта.

Ранее Politico писало, что на секретном брифинге Пентагона обсуждалась возможность ВСУ захватить Крым.

«Смысл в том, что победа Украины в наступлении с целью вернуть себе незаконно аннексированную территорию не гарантирована», — отмечал один из источников издания.