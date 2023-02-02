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57 минут назад

Стало известно о ярости Зеленского из-за слов генерала США о возможностях ВСУ

Lenta.ru

Администрация президента Украины Владимира Зеленского была в ярости после слов главы объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли о том, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) вряд ли удастся «вытеснить российские силы» со всех занятых территорий. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Стало известно о ярости Зеленского из-за слов генерала США о возможностях ВСУ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Кроме того, в Киеве были возмущены ошибками американской разведки относительно хода конфликта.

Ранее Politico писало, что на секретном брифинге Пентагона обсуждалась возможность ВСУ захватить Крым.

«Смысл в том, что победа Украины в наступлении с целью вернуть себе незаконно аннексированную территорию не гарантирована», — отмечал один из источников издания.

При этом советник офиса президента Украины Михаил Подоляк еще в конце января говорил, что Киев начал переговоры по поставкам ракет и авиации для ударов по Крыму.

В мире,Михаил Подоляк,Марк Милли,Владимир Зеленский,Пентагон,
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