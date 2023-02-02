СМИ: в Ирландии украинские беженцы живут в комнатах с крысами

Украинские беженцы недовольны условиями проживания в Ирландии. Они жалуются, что живут в маленьких комнатах с крысами и без душа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Irish Independent.

Как уточняет издание, беженцев поселили в помещение, разделенное хрупкими перегородками на тесные комнаты. При этом аварийный выход используется для развешивания одежды, внутри отсутствуют душевые кабины, а продукты лежат прямо на полу.

«Представьте себе раздевалку в магазине. Получается как бы увеличенная версия этого. Есть три перегородки с занавеской спереди и односпальная кровать. Здесь нет никакого личного пространства», — говорится в статье.

Чтобы помыться, жильцам приходится выходить на улицу, иногда в мороз. Кроме того, беженцы жалуются на крыс и мышей, замеченных в местах питания.