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1 час назад

Иран пообещал ответить Израилю за атаку «когда посчитает нужным»

Lenta.ruиещё 7

Постоянный представитель Ирана при ООН Саид Иравани пообещал, что Тегеран ответит Израилю за атаку на военный объект в Исфахане «там и тогда, когда посчитает нужным». Его слова приводит агентство ISNA.

Иран пригрозил Израилю за атаку в Исфахане
Фото: ТАССТАСС

Дипломат подчеркнул, что Исламская Республика имеет легитимное право на защиту своей национальной безопасности на основе международного права и Устава ООН. Он добавил, что решительные ответ последует на любую угрозу или неправомерное действие Израиля.

Ранее Иравани заявил, что Израиль причастен к атаке на объект Минобороны Ирана. Его обращение было направлено генсеку ООН и председателю Совбеза. Результаты предварительного расследования говорят о том, что сионистский режим несет ответственность за террористическое нападение на объект Минобороны в городе Исфахан, говорится в письме постпреда.

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