Иран пригрозил Израилю за атаку в Исфахане

Постоянный представитель Ирана при ООН Саид Иравани пообещал, что Тегеран ответит Израилю за атаку на военный объект в Исфахане «там и тогда, когда посчитает нужным». Его слова приводит агентство ISNA.

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Дипломат подчеркнул, что Исламская Республика имеет легитимное право на защиту своей национальной безопасности на основе международного права и Устава ООН. Он добавил, что решительные ответ последует на любую угрозу или неправомерное действие Израиля.