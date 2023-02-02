"[Результаты] предварительного расследования говорят о том, что сионистский режим (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС) несет ответственность за террористическое нападение на объект Минобороны в городе Исфахан, действия этого режима нарушают международное право и осуждаются", - говорится в письме Иравани, направленном генеральному секретарю ООН и председателю Совета Безопасности всемирной организации.