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38 минут назад

В Иране заявили, что ответственность за атаку на объект Минобороны несет Израиль

ТАСС

Предварительное расследование атаки на объект Минобороны Ирана в Исфахане показало, что ответственность за нападение несет Израиль.

Об этом заявил постоянный представитель исламской республики при ООН Амид Саид Иравани, передало в четверг агентство ISNA.

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"[Результаты] предварительного расследования говорят о том, что сионистский режим (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС) несет ответственность за террористическое нападение на объект Минобороны в городе Исфахан, действия этого режима нарушают международное право и осуждаются", - говорится в письме Иравани, направленном генеральному секретарю ООН и председателю Совета Безопасности всемирной организации.

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