Глава европейской дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что поставки истребителей на Украину пока не стоят на повестке дня. Об этом он сообщил на брифинге, передает El Pais.

По его словам, этот вопрос привел к разногласиям в ЕС. Боррель подчеркнул, что пытается добиться компромисса, поэтому не занимает определенную сторону по этому вопросу.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что королевство еще не приняло «твердого решения» не отправлять свои истребители на Украину, но считает, что на данный момент поставлять самолеты — неправильный подход.

Представитель премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака сообщил, что Британия сейчас считает нецелесообразным поставлять Украине истребители.

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что западные государства должны поддержать передачу Украине истребителей.