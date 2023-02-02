В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
35 минут назад

The New York Times: США перекладывают ответственность за поставки истребителей Киеву на Европу

Ura.Ru

Власти США врут, что отправят оружие на Украину, чтобы спровоцировать Европу на такие поставки. Об этом рассказали журналисты, освещающие вопросы национальной безопасности США, Эрик Шмитт и Хелен Купер. Сами Штаты не собираются ничего отправлять Киеву, в том числе истребители F-16, потому что это обострит отношения с Россией. Такая схема была реализована с вопросом поставок танков.

Западные СМИ раскрыли обман Байдена с истребителями F-16 для Украины
Фото: ТАССТАСС

«В случае с танками Abrams одного объявления на прошлой неделе о том, что Соединенные Штаты отправят их, было достаточно, чтобы „разблокировать“ немецкие танки Leopard 2. Хотя Пентагон говорит, что Abrams, вероятно, прибудет на поле боя в течение нескольких месяцев, если не лет», — сообщают журналисты издания The New York Times.

Европейские лидеры не хотят брать на себя ответственность за объявление поставок какой-либо военной техники, пока этого не сделают США. Поэтому Вашингтон публично отказывает Украине в поставках, но кулуарно намекает, что отказ временный. Это дает сигнал европейским странам, и они берут вопрос о поставках техники на себя.

В Пентагоне со скептицизмом отнеслись к отказу Байдена поставить Киеву F-16

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Европа ведет переговоры с США о поставках американских истребителей F-16. В Пентагоне не исключили, что такие истребители будут предоставлены Киеву, передает «Царьград», но отметили, что управление истребителями потребует длительной подготовки.

В мире,Дмитрий Кулеба,Эрик Шмитт,Пентагон,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители