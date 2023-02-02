Западные СМИ раскрыли обман Байдена с истребителями F-16 для Украины

Власти США врут, что отправят оружие на Украину, чтобы спровоцировать Европу на такие поставки. Об этом рассказали журналисты, освещающие вопросы национальной безопасности США, Эрик Шмитт и Хелен Купер. Сами Штаты не собираются ничего отправлять Киеву, в том числе истребители F-16, потому что это обострит отношения с Россией. Такая схема была реализована с вопросом поставок танков.

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«В случае с танками Abrams одного объявления на прошлой неделе о том, что Соединенные Штаты отправят их, было достаточно, чтобы „разблокировать“ немецкие танки Leopard 2. Хотя Пентагон говорит, что Abrams, вероятно, прибудет на поле боя в течение нескольких месяцев, если не лет», — сообщают журналисты издания The New York Times.

Европейские лидеры не хотят брать на себя ответственность за объявление поставок какой-либо военной техники, пока этого не сделают США. Поэтому Вашингтон публично отказывает Украине в поставках, но кулуарно намекает, что отказ временный. Это дает сигнал европейским странам, и они берут вопрос о поставках техники на себя.