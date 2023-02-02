В Вашингтоне отреагировали на угрозы Северной Кореи

Соединенные Штаты не имеют враждебных намерений в отношении КНДР, а их совместные военные учения с союзниками в регионе являются стандартной практикой. Об этом заявил в среду представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

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"Мы четко дали понять, что у нас нет враждебных намерений в отношении КНДР, и мы стремимся к серьезной и продолжительной дипломатической работе с целью решить весь спектр беспокоящих обе страны и регион вопросов", - приводит его слова агентство Reuters.

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В Белом доме подчеркнули, что власти США готовы "встретиться с представителями КНДР тогда и там, где это будет им удобно".

"Мы отвергаем представление о том, что наши совместные учения с партнерами в регионе являются какого-либо рода провокацией. Это обычные учения, полностью соответствующие предыдущей практике", - добавили в СНБ.

Реакция КНДР

В четверг агентство ЦТАК опубликовало заявление представителя МИД КНДР, который подверг резкой критике намерения США направить в Южную Корею больше истребителей и бомбардировщиков пятого поколения, а также расширить масштабы совместных военных учений. По его словам, военная и политическая ситуация на Корейском полуострове и в регионе накалилась до предела из-за действий США и их союзников, однако КНДР справится с любыми военными угрозами и разрабатываемыми США сценариями мощью своего ядерного оружия.

Представитель МИД КНДР подчеркнул, что намерение США направить на Корейский полуостров дополнительные стратегические ресурсы "превратит Корейский полуостров в огромный военный арсенал и еще более критическую зону боевых действий".

"Чем больше будут становиться угрозы со стороны США для КНДР, тем с более мощным ответом столкнутся США", - отметил он.

В МИД КНДР также заявили, что страна не заинтересована "в каких-либо контактах или диалогах с США", пока те продвигают вражескую по отношению к Пхеньяну политику, подчеркнув, что с американскими империалистами необходимо разговаривать на языке силы.