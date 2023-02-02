СМИ: В Краматорске произошел взрыв

В городе Краматорск Донецкой народной республики, который находится под контролем киевских властей, произошел взрыв. Об этом сообщает RT.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.