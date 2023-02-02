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13 минут назад

RT: в Краматорске произошел взрыв

Газета.Ru

В городе Краматорск Донецкой народной республики, который находится под контролем киевских властей, произошел взрыв. Об этом сообщает RT.

СМИ: В Краматорске произошел взрыв
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Какие-либо подробности телеканал не приводит.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские военные поразили ракетными войсками и артиллерией запасной командный пункт Вооруженных сил Украины в районе Краматорска.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В мире,Владимир Путин,Минобороны России,
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