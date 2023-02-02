Пашинян отправился в Казахстан

Уточняется, что премьер Армении примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), а также в международной конференции Digital Almaty Awards. Согласно заявлению, в город были приглашены супруги премьер-министров других стран-участниц Евразийского экономического союза ( ЕАЭС ).

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у ЕАЭС есть все возможности для становления одним из самодостаточных полюсов формирующегося многополярного мира. Российский лидер счел реальным для экономического союза быть центром притяжения для всех разделяющих ценности и стремящихся к сотрудничеству с ЕврАзЭС независимых государств. По его словам, одним из приоритетов для ЕАЭС должно стать развитие технологического потенциала.