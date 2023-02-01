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13 минут назад

Зеленский заявил, что его не приглашали в Польшу на встречу с Байденом

ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский в среду заявил, что его не приглашали в Польшу на встречу с американским коллегой Джо Байденом.

Зеленский заявил, что его не приглашали в Польшу на встречу с Байденом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Меня не приглашали в Польшу", - приводит агентство Укринформ ответ Зеленского на вопрос о возможной встрече в этой стране с американским лидером.

30 января Байден заявил, что намерен посетить Польшу, но пока не знает, когда именно может состояться такой визит. До этого телекомпания NBC сообщила, что президент США рассматривает возможность посетить в феврале ряд европейских стран. По данным источников NBC, поездка может быть приурочена к годовщине начала Россией специальной военной операции. Телекомпания при этом не уточняла, возможен ли в рамках этого турне визит Байдена на Украину.

В среду польское издание Dziennik Gazeta Prawna сообщило, что Байден может встретиться с Зеленским во время предстоящего визита в Польшу. По данным газеты, встреча может состояться в конце февраля в Варшаве или Жешуве.

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,
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