Зеленский заявил, что его не приглашали в Польшу на встречу с Байденом

"Меня не приглашали в Польшу", - приводит агентство Укринформ ответ Зеленского на вопрос о возможной встрече в этой стране с американским лидером.

30 января Байден заявил, что намерен посетить Польшу, но пока не знает, когда именно может состояться такой визит. До этого телекомпания NBC сообщила, что президент США рассматривает возможность посетить в феврале ряд европейских стран. По данным источников NBC, поездка может быть приурочена к годовщине начала Россией специальной военной операции. Телекомпания при этом не уточняла, возможен ли в рамках этого турне визит Байдена на Украину.