МО Британии: отказ Лондона передавать Киеву истребители не окончательный

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что королевство еще не приняло «твердого решения» не отправлять свои истребители на Украину, но считает, что на данный момент поставлять самолеты — неправильный подход, передает его слова агентство Reuters.
«Это не твердое решение ... Пока я не думаю, что это (передача Украине истребителей - прим. «Газета.Ru») правильный подход...», — сказал Уоллес.
Ранее представитель премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака сообщил, что Британия сейчас считает нецелесообразным поставлять Украине истребители.