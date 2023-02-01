Швеция отвергла требования Турции по вступлению в НАТО

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что темы религии нет в соглашениях с Турцией по НАТО и Швеция не будет ограничивать свободу самовыражения, сообщает РИА Новости.

«В ответ на последние комментарии из Турции министр иностранных дел Тобиас Билльстрём заявил, что Швеция не пойдет на компромисс со свободой слова и верховенством закона, и что религия не является частью соглашения, подписанного тремя странами и прокладывающего путь для вступления Швеции и Финляндии в НАТО», — указано в сообщении МИД Швеции.

Турция вновь выступила против вступления Швеции в НАТО после того, как праворадикальные активисты сожгли священный для мусульман Коран перед турецким посольством.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в Анкаре пока не видят конкретных шагов, которые бы позволили одобрить заявку Стокгольма по вступлению в НАТО.