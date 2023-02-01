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13 минут назад

Глава МИД Швеции Билльстрем отверг требования Турции

Газета.Ru

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что темы религии нет в соглашениях с Турцией по НАТО и Швеция не будет ограничивать свободу самовыражения, сообщает РИА Новости.

Швеция отвергла требования Турции по вступлению в НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В ответ на последние комментарии из Турции министр иностранных дел Тобиас Билльстрём заявил, что Швеция не пойдет на компромисс со свободой слова и верховенством закона, и что религия не является частью соглашения, подписанного тремя странами и прокладывающего путь для вступления Швеции и Финляндии в НАТО», — указано в сообщении МИД Швеции.

Турция вновь выступила против вступления Швеции в НАТО после того, как праворадикальные активисты сожгли священный для мусульман Коран перед турецким посольством.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в Анкаре пока не видят конкретных шагов, которые бы позволили одобрить заявку Стокгольма по вступлению в НАТО.

Швеция назвала «прохладными» отношения с Турцией

Он добавил, что в июне 2022 года Турция, Швеция и Финляндия подписали протокол. В Анкаре ждут выполнения закрепленных в нем обязательств.

В мире,Тобиас Билльстрем,Мевлют Чавушоглу,НАТО,
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