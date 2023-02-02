В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
4 минуты назад

Госдеп США сменил главного переговорщика по Южному Кавказу

Газета.Ruиещё 1

Новым старшим советником Госдепартамента США по Южному Кавказу вместо Филиппа Рикера стал Луис Боно. О назначении сообщил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

Госдеп США сменил главного переговорщика по Южному Кавказу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Сегодня я объявляю о назначении Луиса Боно старшим советником по Южному Кавказу», – написал Блинкен в Twitter.

Он отметил, что «его усилия будут способствовать дальнейшему развитию нашей деятельности по мирному урегулированию конфликтов на Южном Кавказе».

В заявлении Госдепа также отмечается, что США привержены оказанию помощи Армении и Азербайджану в достижении всеобъемлющего мирного соглашения, включающего долгосрочное политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Луис Боно ранее занимал пост исполняющего обязанности представителя США при МАГАТЭ и организациях ООН в Вене, а также занимал должность советника первого заместителя госсекретаря США.

В мире,Переговоры,Энтони Блинкен,МАГАТЭ,ООН,Госдеп США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители