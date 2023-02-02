Госдеп США сменил главного переговорщика по Южному Кавказу

Новым старшим советником Госдепартамента США по Южному Кавказу вместо Филиппа Рикера стал Луис Боно. О назначении сообщил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

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«Сегодня я объявляю о назначении Луиса Боно старшим советником по Южному Кавказу», – написал Блинкен в Twitter.

Он отметил, что «его усилия будут способствовать дальнейшему развитию нашей деятельности по мирному урегулированию конфликтов на Южном Кавказе».

В заявлении Госдепа также отмечается, что США привержены оказанию помощи Армении и Азербайджану в достижении всеобъемлющего мирного соглашения, включающего долгосрочное политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта.