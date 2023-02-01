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44 минуты назад

В Белом доме заявили о готовности к работе с РФ по исполнению ДСНВ-3

Елена Прошина

Вашингтон готов к конструктивной работе с Москвой над исполнением положений Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Об этом заявила зампомощника президента США и координатор по политике в оборонной сфере и контролю над вооружениями в Совете нацбезопасности Белого дома Кара Аберкромби, передает ТАСС.

В Белом доме заявили о готовности к работе с РФ по исполнению ДСНВ-3
Фото: ТАССТАСС

«Хочу еще раз подчеркнуть, что Вашингтон по-прежнему готов к конструктивной работе с Россией для реализации в полной мере Нового ДСНВ», — сказала она на онлайн-семинаре, организованном Ассоциацией по контролю над вооружениями.

По словам Аберкромби, Москва не выполнила условия ДСНВ и в США намерены «вернуть» ее к этому, потому что для Вашингтона «контроль над ядерными вооружениями является незаменимым средством усиления союзников и укрепления глобальной безопасности». Кроме того в Соединенных Штатах считают, что договор отвечает взаимным интересам обеих стран, отметила она.

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