Польша покусилась на результаты Переяславской рады

Польша предложила Украине подписать «капитуляцию» России в Переяславе. В частности, об этом заявил лидер республики Анджей Дуда. Почему польский президент упомянул именно этот город, каково его историческое значение для России, Украины и Польши, и какие планы Варшавы скрываются за этой идеей?

Фото: Деловая газета "Взгляд" Деловая газета "Взгляд"

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Накануне президент Польши Анджей Дуда в рамках визита в Латвию пообщался с местной польской диаспорой. Среди прочего, он рассказал о своем предложении президенту Владимиру Зеленскому подписать «капитуляцию» России в Переяславе. В этом городке под Киевом в 1654 году состоялось заседание Переяславской рады. По ее итогам казацкая старшина под управлением Богдана Хмельницкого решила воссоединиться с Русским царством.

Как пишет польский новостной журнал Wprost, Дуда сказал следующее: «Я говорю: Владимир, глядя на нашу историю, как разошлись когда-то эти пути, я умоляю вас – когда вы победите Россию, когда русские придут сюда на коленях подписывать мир, тогда ведите их в Переяслав, пусть они подпишут с вами мир там, пусть перечеркнут все те годы советского и российского влияния и этот плен со времен царизма до недавнего времени, от которого вы сейчас снова обороняетесь».

Примечательно, что в своем заявлении Дуда обозначил отношения украинцев и поляков словами «дороги разошлись». Однако эти «дороги расходились» не одномоментно и не в результате своевольства гетмана Хмельницкого, а по причине перманентного издевательства панов, магнатов и шляхты над жителями Украины в вопросах религии, экономики и политики.

Например, после того как Королевство Польское и Великое княжество Литовское в 1569 году подписали Люблинскую унию, образовав Речь Посполитую, они сосредоточили свои усилия на двух направлениях: поглощение земель Малороссии и бесконечные войны с Русским царством.

Однако жители обозначенных территорий были категорически против полонизации и окатоличивания. Эта точка зрения активно поддерживалась военными, которые добивались расширения реестрового казачества и достойных условий службы в пределах Речи Посполитой.

Но поляки на уступки идти не собирались и топили в крови любое восстание, приправляя свои действия якобы компромиссными решениями. Где-то они увеличивали число реестровых казаков, а где-то будто бы смягчались в вопросах религии. Вместе с тем, в 1596 году была заключена Брестская уния. В результате епископы Киевской метрополии перешли в католичество и признали подчинение Папе Римскому, сохранив возможность вести богослужение на церковнославянском языке.

Так зародилось униатство, вступающее в противоречие с каноническим православием на территории Украины по сей день. Однако в те годы вопрос религии стоял острее, и по этой причине украинские земли сотрясали восстания и бунты на протяжении более 50 лет – вплоть до 1654 года. Также следует учитывать, что казаки во главе с Хмельницким шесть лет добивались расположения царя Алексея Михайловича, долго идя к своей цели.

В результате соглашения между Хмельницким и Алексеем Михайловичем Гетманщина и Войско Запорожское оказались в составе России, что было воспринято поляками как акт сепаратизма и привело к очередной русско-польской войне. По итогам 13-летнего конфликта Москве удалось закрепить за собой древнерусский Киев и всю левобережную Украину, а также вернуть земли, утраченные в эпоху Смутного времени.

Поляки же расценивают это событие как одно из главных геополитических поражений в своей истории, сопоставимых с тремя разделами Польши при Екатерине II. При этом современные польские элиты прилагают максимум усилий для того, чтобы скорректировать отношение украинцев к кровавым преступлениям прошлого, маскируя их фразами «дороги разошлись». Тем самым, по мнению экспертов, Варшава готовит аннексию Западной Украины и Львова, пытаясь взять хотя бы частичный реванш за 1654 год.

«В целом исторический контекст заявлений Дуды о Переяславской раде не впервые обозначается Варшавой.

Еще в 2015 году бывший президент Бронислав Комаровский выступал в Верховной раде и упоминал договор между Польшей и казаками, согласно которому украинской старшине предоставлялись привилегии. Однако он не был реализован», – рассказал полонист Станислав Стремидловский.

«Дуда, вспоминая события 17 века, когда казаки обратились за покровительством к Москве, считает, что сейчас Польша может построить новую мифологию. Поэтому он как бы говорит: поляки и украинцы – братские нации, которые должны быть вместе. То есть Зеленский, по его мнению, должен перечеркнуть решение Переяславской рады и на этом основании отрицать единство украинцев с русскими», – отметил он.

«В целом же, результаты Переяславской рады никогда не устраивали поляков, поэтому что по ее итогам казаки вместо службы Польше предпочли службу России», – добавляет депутат Госдумы Анатолий Вассерман. «И они не просто перешли на службу к Москве, а передали в подчинение русскому царю все свои земли. В итоге России пришлось 13 лет воевать с Польшей прежде, чем поляки признали результаты той самой Рады», – отметил парламентарий.

«Но то, что говорит Дуда сейчас – это попытка выдать желаемое за действительное. Он почему-то убежден в следующей схеме: если очень часто говорить об исправлении ошибок прошлого, то шанс на реализацию его идей появится. Это примитивное мышление, не более того. Ни о каком поражении и тем более капитуляции, особенно в русско-польском противостоянии, речи быть не может», – полагает Вассерман.

«Президент Дуда явно плохо знаком с историей, учитывая его поверхностные рассуждения. Вероятно, он что-то изучал в школе, но в какой-то своей парадигме. Видимо, он полагает, что Хмельницкий заключил с Москвой какой-то победный договор, хотя предпосылки для его заключения были совершенно иные», – напоминает историк Владимир Корнилов.