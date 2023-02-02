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11 минут назад

В Иране заявили, что МАГАТЭ исходит из устаревшей информации по ядерному объекту в Фордо

Газета.Ruиещё 1

Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по ядерному объекту в иранском Фордо основан на ошибочной информации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ISNA.

Доклад МАГАТЭ по ядерному объекту в Фордо основан на ошибочной информации
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Мы направили в МАГАТЭ письмо об их инспекции в Фордо. Один из инспекторов МАГАТЭ ошибочно сообщил о якобы осуществленных Ираном без предварительного уведомления изменениях в процедуре производства на заводе по обогащению топлива в Фордо… Этот инспектор признал свою ошибку. По согласованию с секретариатом МАГАТЭ проблема была решена», — заявил Камальванди.

В ходе необъявленного визита на объект Фордо в Иране инспекторы МАГАТЭ обнаружили, что конфигурация центрифуг не соответствует ранее заявленной Ираном.

В декабре глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами заявлял, что Иран нарастил темпы обогащения урана до самого высокого уровня за всю историю.

В мире,Бехруз Камальванди,
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