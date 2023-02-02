Доклад МАГАТЭ по ядерному объекту в Фордо основан на ошибочной информации

«Мы направили в МАГАТЭ письмо об их инспекции в Фордо. Один из инспекторов МАГАТЭ ошибочно сообщил о якобы осуществленных Ираном без предварительного уведомления изменениях в процедуре производства на заводе по обогащению топлива в Фордо… Этот инспектор признал свою ошибку. По согласованию с секретариатом МАГАТЭ проблема была решена», — заявил Камальванди.