Доклад МАГАТЭ по ядерному объекту в Фордо основан на ошибочной информации

Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по ядерному объекту в иранском Фордо основан на ошибочной информации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ISNA.
«Мы направили в МАГАТЭ письмо об их инспекции в Фордо. Один из инспекторов МАГАТЭ ошибочно сообщил о якобы осуществленных Ираном без предварительного уведомления изменениях в процедуре производства на заводе по обогащению топлива в Фордо… Этот инспектор признал свою ошибку. По согласованию с секретариатом МАГАТЭ проблема была решена», — заявил Камальванди.
В ходе необъявленного визита на объект Фордо в Иране инспекторы МАГАТЭ обнаружили, что конфигурация центрифуг не соответствует ранее заявленной Ираном.
В декабре глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами заявлял, что Иран нарастил темпы обогащения урана до самого высокого уровня за всю историю.